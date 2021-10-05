Pandora Papers: Бенефициаром белорусско-зимбабвийского проекта по добыче золота был сын Шеймана

Сергей Шейман, сын Виктора Шеймана, и бизнесмен Александр Зингман оказались настоящими бенефициарами проекта, который официально считается совместным белорусско-зимбабвийским предприятием по добыче золота в Зимбабве - компании Zim Goldfields Pvt Ltd.

Об этом пишет Центр журналистских расследований Siena.lt со ссылкой на документы из Pandora Papers. В опубликованной на сайте Центра статье представлены фотокопии подтверждающих документов.

Совместное предприятие по добыче золота Zim Goldfields Pvt Ltd было создано в апреле 2018 года министром развития шахт и добычи Зимбабве Уинстоном Читандо (Winston Chitando) и главой управления делами президента РБ Виктором Шейманом. В мае того же года Zim Goldfields Pvt Ltd получила разрешение на поиск и добычу золота на месторождении Premier в Penhalonga, район Mutare, провинция Manicaland.

Зимбабвийские СМИ по сей день называют проект «совместным предприятием Зимбабве и Беларуси». Со стороны Зимбабве это действительно, по крайней мере юридически, выглядело именно так – 30% Zim Goldfields Pvt Ltd. принадлежали государственной Zimbabwe Mining Development Corporation, той самой, которой белорусские власти не так давно оказали гуманитарную помощь большой партией продукции МАЗ и МТЗ.

В декабре 2017 года за несколько месяцев до визита В.Шеймана в Зимбабве, на Сейшельских островах была зарегистрирована компания Midlands Goldfields Foundation. Документы Pandora Papers подтверждают, что бенефициарами этой организации выступали Сергей Шейман, сын Виктора Шеймана, и бизнесмен Александр Зингман в соотношении 50/50.

Еще одна компания с очень похожим названием Midlands Goldfields Limited была зарегистрирована в Лондоне 22 декабря 2017 года. Документы, представленные этой компанией в реестр Соединенного Королевства, никак не связывают ее ни с сейшельской Midlands Goldfields Foundation, ни с Зингманом, ни с Шейманом. Единственным владельцем его акций является британец Роберт Майкл Фридберг.

Однако, в архивах Пандоры нашелся документ, подписанный Фридбергом, в котором говорится, что лондонская фирма на самом деле была создана в интересах Midlands Goldfields Foundation.

Таким образом, 70% предприятия Zim Goldfields Pvt Ltd. оказались не в собственности белорусского госпредприятия, а в руках товарищей Зингмана и Шеймана.

Для проведения работ на приисках в Зимбабве в 2018 году была нанята белорусская компания «Белгеопоиск», которая принадлежит «Глобалкастом-менеджмент» один из владельцев которой — Евгений Жовнер. По данным расследователей, именно он подписывал документы по созданию Zim Goldfields.

Жовнер работал в Управлении делами президента, а в компании его называют доверенным лицом Виктора Шеймана.

«Белгеопоиск» была создана ещё в 2016 году и занимается геологической разведкой недр в других странах. Помимо Зимбабве их геологи ездили в командировку и в Южный Судан. У компании есть своя «служба безопасности», где работают бывшие силовики и вместе с геологами ездят в командировки.

Один из них — бывший спецназовец Евгений Чанов, который является первым директором первого беларуского ЧОПа «ГардСервис». Кроме того, именно Чанов занимает должность заместителя директора в «Белгеопоиск».

Обе компании - британская Midlands Goldfields Limited и сейшельская Midlands Goldfields Foundation были ликвидированы в сентябре 2020 года. В ноябре на месте добычи были найдены двое мертвых рабочих, а еще 10 человек могли быть погребены заживо.

Власти Зимбабве отозвали разрешение на добычу золота, так как компании по сути остановили добычи из-за нелегальных золотоискателей, чья активность делала легальную золотодобычу не столь прибыльной затеей.

Несмотря на ликвидацию оффшорных компаний Зингмана и Шейман-младшего, Zim Goldfields Pvt Ltd. существует и по сей день. Зимбабвийские СМИ еще в августе 2021 года писали о том, что Zim Goldfields остановила добычу золота.

В частности представитель компании Дмитрий Красильников оптимистично заявлял, что «запрет на добычу скоро будет снят и мы сможет продолжить нормальные операции».