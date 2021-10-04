В Беларуси в рамках «мясного дела» арестованы директора мясокомбинатов

Руководители крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ.

«Пресечена «серая» схема экспорта мясной продукции. В составе преступной структуры – директора крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий, а также представители белорусских и иностранных коммерческих структур. По такой схеме злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет, а размер разовых взяток превышал 10 тысяч долларов США», - гворится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

«Оперативные мероприятия по изобличению участников группы прошли в начале октября в Пинске и Жлобине. Должностные лица задержаны с поличным в момент получения очередной денежной суммы. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах», - также сказано в сообщении.