Последнее обновление: 04.10.2021 11:11

ЕАБР допускает повышение ставки рефинансирования в Беларуси

Аналитики ЕАБР допускают рост инфляции в Беларуси в сентябре текущего года выше 10% в годовом выражении, что в свою очередь может привести к повышению ставки рефинансирования Нацбанка РБ.

«Аналитики ЕАБР считают, что с учетом снижения урожая зерна вероятность превышения инфляцией 10% в сентябре является высокой. При реализации такого сценария нельзя исключать повышения ставки рефинансирования в текущем году», - говорится в комментарии ЕАБР

ЕАБР также отмечает, что одним из ключевых факторов ускорения роста потребительских цен в текущем году являются повышенные инфляционные ожидания населения Беларуси.

На прошлой неделе Нацбанк РБ опубликовал обзор, согласно которому инфляционные ожидания населения в сентябре 2021 года снизились до 13,3% после 14,7% в июне.



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