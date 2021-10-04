ЕАБР допускает повышение ставки рефинансирования в Беларуси

Аналитики ЕАБР допускают рост инфляции в Беларуси в сентябре текущего года выше 10% в годовом выражении, что в свою очередь может привести к повышению ставки рефинансирования Нацбанка РБ.

«Аналитики ЕАБР считают, что с учетом снижения урожая зерна вероятность превышения инфляцией 10% в сентябре является высокой. При реализации такого сценария нельзя исключать повышения ставки рефинансирования в текущем году», - говорится в комментарии ЕАБР

ЕАБР также отмечает, что одним из ключевых факторов ускорения роста потребительских цен в текущем году являются повышенные инфляционные ожидания населения Беларуси.

На прошлой неделе Нацбанк РБ опубликовал обзор, согласно которому инфляционные ожидания населения в сентябре 2021 года снизились до 13,3% после 14,7% в июне.