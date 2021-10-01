В Беларуси расширены меры господдержки на строительство жилья

В Беларуси указом №375 от 1 октября 2021 года предусматривается оказание государственной поддержки гражданам, улучшающим жилищные условия не по месту постановки на учет нуждающихся.

В частности, господдержка будет предоставляться гражданам, состоящим на учете нуждающихся: в областных центрах и г.Минске – при строительстве жилья в городах (за исключением областных центров и г.Минска), поселках городского типа и сельских населенных пунктах; в городах областного и районного подчинения – в поселках городского типа и сельских населенных пунктах; в поселках городского типа – в сельских населенных пунктах.

При этом жителям областных центров и Минска, строящим (реконструирующим) жилье в небольших населенных пунктах (до 20 тыс. человек), предоставляется право на внеочередное получение государственной поддержки (в настоящий момент– в порядке общей очереди).

«Предусматривается дополнительная защита интересов многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. В частности, увеличение до 23 лет возраста детей, при котором многодетной семье предоставляется право на получение финансовой помощи государства в погашении льготных кредитов либо субсидии на погашение основного долга по коммерческим кредитам (до принятия указа – 18 лет)», - говорится в официальном комментарии к указу.

Также, предусматривается предоставление многодетным семьям, проживающим в сельских населенных пунктах, государственной поддержки из расчета 30 кв. метров на члена семьи, если оба супруга работают в таких населенных пунктах; увеличение размера государственной поддержки для семей, в которых дети приобрели инвалидность в период строительства жилья.

Документом предусмотрена дополнительная защита интересов кредитополучателей и членов их семей. В частности, увеличение до 6 месяцев срока возврата гражданами в бюджет предоставленных им субсидий при отказе их от строительства жилья (до принятия указа – 3 месяца); в случае смерти кредитополучателей возможность для совершеннолетних членов их семей докредитоваться и получить субсидии в полном объеме (по принятым решениям); возможность перевода долга по льготным кредитам на одного из бывших супругов с сохранением за ними права на получение финансовой помощи и отсрочки в погашении кредита.