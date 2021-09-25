Власти Беларуси предпочитают коррупцию конкуренции в распиле бюджетных инвестиций

В Беларуси 24 сентября подписан указ №366 "О закупках при строительстве объектов, включенных в инвестиционные программы областей и г. Минска", уточняющий условия распила выделяемых государством средств на реализацию инвестиционных программ.

В частности документом предоставляются областным и Минскому городскому Совету депутатов полномочия на определение генеральных проектной и подрядной, инженерной организаций (из числа государственных) для строительства объектов, включенных в региональные инвестиционные программы.

При возведении таких объектов названные организации могут приобретать товары, работы, услуги за счет бюджетных и приравненных к ним средств с применением процедуры закупки из одного источника.

"Реализация этих полномочий позволит сократить сроки и снизить стоимость проектирования и строительства объектов, включенных в региональные инвестиционные программы, а также ограничить участие в процедурах закупок недобросовестных поставщиков и подрядчиков", - говорится в официальном комментарии к указу.

На практике всё происходит с точностью наоборот.