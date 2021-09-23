Сальдо текущего счета Беларуси за январь-июнь 21 года сложилось положительным

Сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за январь-июнь 2021 года сложилось положительным в размере $120,3 млн. долларов США (0,4% к ВВП)

Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка РБ. За январь-июнь 2020 года сальдо составляло минус $1,1 млрд. (3,7% к ВВП).

Сальдо первичных доходов за январь-июнь 2021 г. составило минус $1,9 млрд. (за январь-июнь 2020 г. - минус $2,1 млрд.).

По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $299,3 млн. против $259 млн. за январь-июнь 2020 г.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) приток капитала составил $162,4 млн. (0,5% к ВВП), за январь-июнь 2020 г. объем чистого заимствования резидентами Республики Беларусь финансовых средств у остального мира составил $302,5 млн. (1,1% к ВВП).

Чистое заимствование финансовых ресурсов в экономику страны в форме прямых иностранных инвестиций (на чистой основе) составило $1,1 млрд. (за январь-июнь 2020 г. - $1,3 млрд.), при этом реинвестированные до ходы составили $884,3 млн.