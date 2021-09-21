Последнее обновление: 21.09.2021 20:15

Казахстан перейдет на собственный телефонный код

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана планирует переход на собственный национальный международный телефонный код.

Об этом сообщает агентство Trend.

Вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал + 997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ).

На текущий момент с операторами связи проработан План перехода на новый международный телефонный код на сетях связи РК.

Согласно плану, Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение 2-х лет. Полный переход ожидается с 2025 года.



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