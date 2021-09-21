Белорусские операторы связи повышают тарифы с 1 октября

Основные белорусские операторы связи сообщили о повышении тарифов на свои услуги с 1 октября 2021 года.

«С 1 октября 2021 года повышаются тарифы на услуги доступа в сеть Интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных предложений (линейки «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс»). Стоимость увеличится в среднем на 4 % в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении на сайте Белтелекома.

«С 1 октября 2021 года увеличится размер абонентских плат тарифных планов для физических лиц и юридических лиц, стоимость вызовов для некоторых тарифных планов, стоимость услуг роуминга, международных вызовов, а также размер единовременных взносов и тарифы на некоторые специальные и дополнительные услуги. Повышение стоимости основных услуг мобильной связи составит в среднем 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством», - сообщил оператор мобильной связи а1.

«МТС информирует абонентов о повышении тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги сотовой связи в среднем на 4 % к уровню текущих тарифов с 1 октября 2021 года. Изменения коснутся стоимости абонентской платы, мобильного интернета, звонков, услуг фиксированного интернета и связи в роуминге, SMS и др.», - говорится в сообщении на сайте МТС.