Последнее обновление: 16.09.2021 13:09

Нацбанк РБ с 1 октября повышает минимальный размер капитала для банков и НКФО

Национальный банк Беларуси повысил минимальный размер нормативного капитала для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, который будет действовать в четвертом квартале 2021 года.

Для банков с октября 2021 года минимальный размер нормативного капитала повышен с 66,00 млн. до 66,66 млн. рублей.

Для небанковских кредитно-финансовых организаций с правом осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, обменно-валютные операции, куплю-продажу драгметаллов и камней нормативный капитал повышен с 0,71 млн. до 0,72 млн. рублей.

Для НКФО с дополнительным правом привлечения средств н депозиты нормативный капитал повышен с 3,66 млн. до 3,70 млн. рублей, для НКФО с правом выдачи банковских гарантий, трастового управления и факторинга – с 7,36 млн. до 7,43 млн. рублей.

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