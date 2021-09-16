Европарламент одобрил новые правила выдачи "голубых карт" ЕС

Европейский парламент одобрил новую директиву о "голубой карте" (Blue Card), устанавливающую измененные правила допуска высококвалифицированных иностранцев на рынок труда Евросоюза.

На пленарном заседании в Страсбурге в среду, 15 сентября, этот документ поддержали 556 евродепутатов, 105 проголосовали против, а еще 31 - воздержался, сообщает DW.

Теперь директиву должен окончательно утвердить Совет ЕС. После ее официальной публикации у государств Евросоюза будет два года, чтобы внести новые правила в свое национальное законодательство.

Нынешние правила упрощают порядок выдачи "голубой карты": порог зарплаты, который позволяет ее получить, стал более гибким: его можно устанавливать в диапазоне между 100% и 160% от средней зарплаты в стране. Сейчас он составляет 150%. Еще одно условие получения Blue Card - наличие трудового договора либо юридически обязывающего предложения работы. Причем предусмотренный ими минимальный срок трудовых отношений сократится с одного года до шести месяцев.

Blue Card - это разрешение на проживание и работу в одной из 25 стран Европейского Союза (кроме Дании и Ирландии) для высококвалифицированных граждан стран, не входящих в состав ЕС. Под высокой квалификацией понимают прежде всего университетское образование.

Систему "голубых карт" утвердили в Евросоюзе в 2009 году, она вступила в силу в 2011-м. Изменить эти правила Еврокомиссия предложила еще в 2016 году. Долгое время в переговорах между Советом ЕС и Европарламентом не было движения. Достичь компромисса удалось лишь в мае 2021 года.