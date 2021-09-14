Нацбанк РБ выступает за расширение внешнеторговых расчетов в юанях

Нацбанк РБ в условиях секторальных санкций выступает за увеличение доли расчетов в юанях во внешней торговле Беларуси.

Такое мнение сегодня озвучил член правления Национального банка, начальник главного управления операций на финансовых рынках Денис Горегляд.

По его словам, в структуре внешней торговли Беларуси валюты, отличные от долларов США и евро, имеют значительную долю: по экспорту - 36%, по импорту - 50%.

«Также наблюдается тренд на увеличение расчетов в китайских юанях, однако их удельный вес в общей структуре расчетов достаточно низок. Это означает, что есть потенциал для существенного роста, в том числе при условии возобновления СВОП-соглашения с Народным банком Китая», - отметил Горегляд, передает БелТА.

Он сообщил, что по состоянию на 1 июля белорусские коммерческие банки открыли 9 корреспондентских счетов в китайских юанях в банках КНР, а карточки системы UnionPay принимаются почти 1,5 тыс. банкоматами и более 75 тыс. платежными терминалами.

«Вместе с тем мы хотели бы призвать к расширению сотрудничества между банками двух стран, открытию межбанковских кредитных линий, расширению инструментов торгового финансирования и предоставлению клиентам полного спектра услуг по расчетам в национальных валютах. Основной целью развития двустороннего сотрудничества Беларуси и КНР в банковской и финансовой сферах должно стать его приближение к уровню действующего политического взаимодействия", - резюмировал Горегляд.