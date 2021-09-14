Население Беларуси с начала 21 года вывело из банков валютные вклады на $764,75 млн.

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за 8 месяцев 2021 года сократились на $727,899 млн. или 6,62% и на 1 сентября составили $10,275 млрд. долларов, свидетельствует статотчет Национального банка Беларуси.

В августе валютные депозиты выросли на $27,519 млн. или 0,27%.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $764,754 млн. или 13,07%. Валютные депозиты населения на 1 сентября 2021 года составили $5,085 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,8498 млрд. долларов. В августе физлица вывели из банков $43,141 млн. или 0,84%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $744,901 млн. или 16,06% и на 1 сентября 2021 года составили $3,895 млрд. В августе срочные валютные депозиты «физиков» сократились на $27,433 млн. или 0,7%.

Объем валюты населения, хранящейся на счетах до востребования (переводные депозиты), показал снижение на $19,852 млн. или 1,64% с начала года. На 1 сентября 2021 года этот показатель составил $1,19 млрд. В августе вклады до востребования снизились на $15,708 млн. или 1,3%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года выросли на $163,45 млн. или 6,19% и на 1 сентября 2021 года составили $2,806 млрд. В августе срочные валютные депозиты юрлиц снизились на $37,487 млн. или 1,32%.