Одна из крупнейших строительных компаний Китая оказалась на грани банкротства

Китайская экономика, нагруженная долгом в размере почти 300% ВВП, оказалась на грани своего первого крупного корпоративного кризиса, сопоставимого по масштабам с банкротством американского банка Lehman Brothers в 2008 году.

Evergrande - второй по объемам строительства девелопер в Китае, имеющий 200 тысяч постоянных сотрудников и привлекающий на стройки до 3,8 миллиона человек, - на всех парах мчится к дефолту по долгу, общий объем которого достигает 300 млрд долларов.

Компания, основанная в 1996 году в южном городе Гуанчжоу и доросшая до гиганта с продажами на 110 млрд долларов в год, оказалась на волоске от краха после того, как национальное рейтинговое агенство Chengxin понизило рейтинг ее бумаг, а национальный клиринговый центр CSDC (China Securities Depository and Clearing) в пятницу вырезал их с рынка репо, сообщает finanz.ru.

Невозможность заложить облигации Evergrandе и получить под них финансирование вызвала панику среди инвесторов. В понедельник в Шанхае бонды с погашением в июле 2022 года рухнули 25% и стоили 40% от номинала, прежде чем биржа остановила торги, ссылаясь на «аномальные колебания» котировок.

Биржа Шеньженя также приостановила операции по облигациям 2023 года погашения, а когда торги возобновились, котировки обвалились на 35%.

Компания отреагировала сообщением на Шанхайской бирже, в котором напомнила, что ее облигации предназначались только квалифицированным инвесторам, а поэтому снижение их рейтинга не должно повлиять на стабильность портфелей.

Тем временем на опасениях широкого финансового кризиса в накачанной долгом китайской строительной отрасли посыпались бумаги других девелоперов. По данным Bloomberg, средняя ставка «мусорных» облигаций застройщиков подскакивала до 12,9% - максимума с обвала рынков в марте 2020 года.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody’s снизило до «негативного» прогноз по китайским девелоперам, ссылаясь на падающие продажи, риски ликвидности и снежный ком долга, рефинансировать который становится все сложнее. До конца года девелоперам нужно погасить 14,6 млрд долларов в валюте, при этом продажи евробондов за январь-август упали в 7 раз.

«Первый звоночек» будущих проблем у Evergrande прозвенел в сентябре прошлого года, когда Reuters со ссылкой на источники сообщил, что компания умоляла правительство о помощи в связи с нехваткой денежных средств накануне биржевого листинга на 1,8 млрд долларов.

То, что начиналось как журналистская «утечка», стало реальностью в июне 2021 года. Guangfa Bank через суд добился заморозки активов Evergrande на 20 млн долларов.

И хотя компания вскоре сообщила об урегулировании претензий, ее облигации посыпались. За три месяца инвесторы в евробонды потеряли от 40% до 60% своих денег.

31 августа компания признала наличие проблем с ликвидностью и предупредила о рисках их ухудшения при невозможности возобновить строительство, продать дополнительные активы и продлить кредитные линии.

Evergrande пообещала скорректировать графики развития проектов, «энергично» продвинуть продажи и избавится от активов.

По данным Fitch, за первое полугодие на китайском рынке 25 компаний объявили дефолт по облигациям на общую сумму 9,67 млрд долларов. Это самый высокий показатель за всю историю рынка, объем которого достигает 17 триллионов долларов, или 121% китайского ВВП.

Больше половины дефолтов - на 36,7 млрд юаней из 62,6 млрд - пришлось на государственные компании.

Аналитики Shanghai DZH, которые учитывают широкий долговой рынок, в том числе бумаги, не имеющие рейтингов международных агентств, оценивают объем дефолтов еще выше - 18 млрд долларов, или 116 млрд юаней.

В их статистике это также самый высокий в истории показатель, благодаря которому Китай идет к тому, чтобы перебить рекорд 2020 года, когда дефолты достигли 187 млрд юаней.