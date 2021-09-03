Китайская SMIC построит в Шанхае завод по производству чипов за $8,87 млрд

Крупнейший производитель полупроводников в Китае корпорация SMIC вложит 8,87 млрд долларов в строительство нового предприятия по производству чипов в зоне свободной торговли Линьган в Шанхае.

Соответствующее соглашение SMIC уже подписала с администрацией зоны Линьган. Оно предусматривает строительство завода с ежемесячным объемом производства до 100 тыс. 12-дюймовых полупроводниковых кремниевых пластин. Основное внимание будет сосредоточено на производстве 28-нанометровых интегрированных микросхем, а также более высокотехнологичных чипов, передает ТАСС.

Уставной капитал совместного предприятия SMIC и зоны свободной торговли Линьган составит 5,5 млрд долларов. Не менее 51% из этих средств будет выделено SMIC.

В марте этого года SMIC объявила, что планирует совместно с рядом партнеров построить завод по производству чипов с общим объемом инвестиций в размере около 2,4 млрд долларов в городе Шэньчжэнь (южная китайская провинция Гуандун). 55% акций в СП будет принадлежать базирующейся в Шанхае SMIC, 23% получит принадлежащая правительству города Шэньчжэнь Major Industry Investment Group, а остальная доля отойдет ряду других партнеров. Новое предприятие сможет производить до 40 тыс. 12-дюймовых полупроводниковых пластин в месяц.

Согласно данным Китайской ассоциации производителей полупроводников, в прошлом году объем выручки этой индустрии в Китае достиг 891,1 млрд юаней (около 138 млрд долларов), что на 17,8% превысило показатель 2019 года. За прошлый год, сообщили ранее в Главном таможенном управлении КНР, общий объем импорта Китаем произведенных за рубежом чипов увеличился на 14,6% в годовом выражении и превысил 350 млрд долларов. Что касается производства чипов в самом Китае, то за 2020 год оно выросло на 16,2% и составило 261,2 млрд единиц. Согласно оценкам экспертов, в настоящее время объем производства чипов в Китае удовлетворяет менее 20% от общих потребностей местного рынка.