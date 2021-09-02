Последнее обновление: 02.09.2021 18:00

Лукашенко обещает Китаю бесперебойный транзит в Европу несмотря на санкции

Лукашенко пообещал Китаю бесперебойность железнодорожного транзита в Европу и обратно Китай несмотря на возможные санкции со стороны Евросоюза.

"С 2014 по 2020 год нам удалось в 14 раз увеличить объемы следующих через нашу страну железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа-Китай. Республика Беларусь и впредь будет принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения железнодорожных составов по данному маршруту", - заявил Лукашенко в видеообращении к участникам Глобального саммита торговли услугами в Пекине.

"Благодаря уникальному географическому положению Беларуси наша транспортная инфраструктура пользуется активным спросом в качестве надежного транзитного коридора "Пояса и пути", - также сказал пенсионер.

В 2020 году объем контейнерных перевозок через Беларусь по маршруту Китай-Европа-Китай вырос в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом до 550 тыс. тонн. По данным БЖД, еженедельно через Беларусь транзитом следуют от 90 до 100 контейнерных поездов.



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