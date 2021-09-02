В ФРГ началась пятидневная забастовка железнодорожников

Немецкий профсоюз машинистов GDL начал в ночь со среды на четверг, 2 сентября, очередную забастовку на пассажирских поездах, которая стала уже третьей с начала августа.

Эта забастовка станет самой длинной в последней серии забастовок и продлится более 5 суток. Она, как и предыдущие, должна существенно ограничить пассажирские железнодорожные перевозки в стране. В сфере грузовых перевозок бастовать начали в середине дня 1 сентября, передает DW.

В то же время железнодорожный концерн Deutsche Bahn считает, что способен во время нынешнего прекращения работы машинистов сохранить около 25% рейсов дальнего следования и 40% рейсов пригородных поездов и городских электричек.

В начале июня GDL объявила о провале переговоров об улучшении условий труда, которые длились несколько месяцев.

Deutsche Bahn, потерпевший, в частности, от кризиса, связанного с пандемией, и от наводнения, предлагал GDL повышения заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 и на 1,7% с 1 марта 2023 . Однако профсоюз признал эти условия недостаточными.

В среду Deutsche Bahn выдвинул профсоюзу новые предложения в надежде предотвратить забастовку: постепенное повышение зарплаты на 3,2%, единовременную выплату "корона-премий" в размере до 600 евро и уменьшение срока действия тарифного договора с 40 месяцев до 36. Однако профсоюз состоянию на утро четверга отверг это предложение и объявил о начале забастовки.