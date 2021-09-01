Зависимость России от импорта технологий взлетела в 12 раз за 20 лет

Россия остается чистым импортером продукции интеллектуальной собственности, несмотря на многократно озвученный планы совершить технологический рывок.

За последние 20 лет расходы российской экономики на закупки технологий из-за рубежа взлетели в 12,2 раза, следует из подсчетов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Если 2001 году Россия импортировала технологические решения на 395,4 миллиона долларов в год, то в прошлом году эта сумма достигла 4,825 миллиарда, сообщает finanz.ru.

Преимущественно Россия оплачивает инжиниринговые услуги: на них приходится 41,7% суммы, перечисленной по технологическому импорту в прошлом году. 12,6% платежей пришлось на сделки по товарным знакам, 5% - на импорт ноу-хау, 4,5% - на закупки научных исследований и разработок.

Почти четверть всех объектов интеллектуальной собственности, поставленных в Россию, обеспечила Германия: из нее импортированы технологии на 973,2 млн долларов. На втором месте - Швейцария (482,3 млн долларов), на третьем - США (444,2 млн). Далее следуют Великобритания (344 млн), Франция (310,6 млн ) и Китай (190,7 млн).

Объемы экспорта российских технологий также растут, однако остаются ниже импорта (4,545 млрд долларов в прошлом году). В результате сальдо баланса платежей за технологии сохраняется в отрицательной зоне: минус 0,3 млрд долларов в прошлом году, минус 1,3 млрд в 2019-м.

По подсчетам ВШЭ, порядка 30% всех передовых технологий, которые используются на производстве в России, закупаются за рубежом.

Увеличить производство инновационной продукции внутри страны пока не удается, несмотря на приходящие сверху команды. За 2015-19 гг в реальном выражении (то есть в постоянных ценах) ее объем даже снизился - с 2,172 трлн рублей в год до 2,024 трлн, подсчитали эксперты.

Доля инновационных товаров и услуг в стране составляет всего 6,1% против 27,9% в Испании, 27,3% в Великобритании, 19% в Германии, 18% в Австрии. Причем за 2015-19 гг этот показатель упал на треть (-1,8 процентного пункта), а в среднетехнологичных секторах - на 2,8-4,2 п.п.

Доля России на мировом рынке изобретений также стремительно падает и по состоянию на конец 2019 года опустилась ниже 1%, хотя в начале 2010х это было 1,6%.

Общее число патентных заявок на изобретения, поданных отечественными заявителями в стране и за рубежом, за последние 10 лет уменьшилось на 10%. По итогам 2019 года российские резиденты зарегистрировали 29712 заявок на изобретения - на тысячу меньше, чем годом ранее, и на 3 тысячи ниже показателей начала 2010х.