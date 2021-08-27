Дефицит текущего счета платежного баланса Беларуси за январь-май ставил $562,3 млн.

Сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за январь-май 2021 года сложилось отрицательным в размере $562,3 млн. (2,3% к ВВП), говорится в отчете Нацбанка РБ.

Январь-май 2020 года Беларусь закончила с дефицитом текущего счета в объеме $1,2 млрд. (5,2% к ВВП).

Отрицательное сальдо первичных доходов за январь-май 2021 г. составило $2 млрд. (за январь-май 2020 г. - $2,1 млрд.).

По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $215,6 млн. против $302,9 млн. за январь-май 2020 года.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) приток капитала составил $1,1 млрд. (4,6% к ВВП), за январь-май 2021 года объем чистого заимствования резидентами Республики Беларусь финансовых средств у остального мира составил $54,4 млн. долларов США (0,2% к ВВП).

Чистое заимствование финансовых ресурсов в экономику страны в форме прямых иностранных инвестиций (на чистой основе) составило $1,4 млрд. (за январь-май 2020 г. - $1,5 млрд.), при этом реинвестированные доходы составили $1,3 млрд.