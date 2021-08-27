Российские сыроделы пожаловались на Беларусь

Российские производители обеспокоены ростом поставок дешевого сыра из Беларуси, что уже сказалось на росте складских запасов российских сыроделов и оказывает «крайне негативное» влияние на российский рынок сыра.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

В первом полугодии 2021 года Беларусь увеличила поставки сыра в Россию на 19% к аналогичному периоду прошлого года — до 145 тыс. т. При этом белорусские сыры, как указано в презентации, поставляются на российский рынок с дисконтом до 38%.

Белорусская продукция, как объясняет гендиректор Союзмолока Артем Белов, дешевле, во-первых, за счет того, что цены на сырое молоко в стране в значительной степени регулируются государством и молоко стоит примерно на 25% дешевле российского. Во-вторых, делать дисконт на сыры им позволяет гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставки сыворотки — побочного продукта производства сыров — в Китай.

Производство собственных сыров в России растет, и дополнительный рост дешевого импорта создает у российских производителей проблемы со сбытом, указывает Белов. Сейчас на складах у отечественных производителей скопились нереализованные объемы сыров, указано в презентации. В январе—июне 2021 года запасы на складах составляли 47 тыс. т сыров, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда запасы составляли 38 тыс. т).