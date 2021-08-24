Долгострой возле цирка в Минске обещают достроить к концу 22 года

Долгострой на пр. Независимости, который находится рядом с Белорусским государственным цирком, планируется достроить до конца 2022 г.

Об этом сообщил первый зампред комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Павел Караневич, передает «Минск-Новости».

«Сдать долгострой со штаб-квартирой «БПС-Сбербанка», апартаментами, банями, тренажерами, офисами и даже рестораном должны к концу 2022 года», - говорится в сообщении.

«Недавно проинспектировали эту стройку. Заказчик заверил нас, что объект будет введен в установленные сроки. Работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет. На объекте, по нашим данным, трудятся порядка 620 строителей», - цитирует издание Караневича.

Многофункциональный комплекс с гостиницей в 2011 г. начала строить у Белгосцирка компания «Элит Эстейт» — дочернее предприятие «Трайпла» Юрия Чижа. Объект, состоящий из нескольких зданий с офисными помещениями и отелем «Кемпински», предполагалось возвести к 2014 году, но сроки были сорваны.

В 2015 году строительство было продлено до 2018 года. Позже стало известно, что финансировать недостроенный комплекс планирует российский «Сбербанк».