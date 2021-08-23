Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 479 635 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 августа 2021 года выросло до 470 635 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3691 человека.

Выздоровели и выписаны 464 300 (+701) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3691 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 918 человек (6,8% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7674134 (+13500) теста на коронавирус.