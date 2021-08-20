Google обжалует заключение МАРТ РБ о нарушении антимонопольного законодательства

Компания Google LLC (США) оспаривает в белорусском суде обвинения министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в нарушении антимонопольного законодательства.

В четверг прошло подготовительное заседание Верховного суда Беларуси по иску Google к МАРТ. По итогам заседания суд по делу Google и МАРТ приостановлен до рассмотрения заявления Google об обжаловании действий МАРТ экономическим судом Минска, которое состоится 25 августа, сообщает a target=_blank href=https://interfax.by rel="nofollow">Интерфакс-Запад со ссылкой на Экономический суд Минска.

В своем иске американская компания обжалует заключение комиссии ведомства, которая признала, что Google нарушает белорусское антимонопольное законодательство, поскольку компания предустанавливает свои приложения на Android-смартфоны и выставляет требование производителям устанавливать пакет Google.

"Компания Google LLC увязывает получение магазина приложений Google Play с обязательной предустановкой иных приложений, которые обеспечивают поиск информации, размещение рекламы и приносят доход компании Google LLC. (...) Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска. (...) Установленный МАРТ факт злоупотребления компанией Google LLC доминирующим положением является нарушением пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 94-З "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", - говорится в заключении регулятора.

Поводом для проведения расследования стала жалоба российской компании "Яндекс", направленная в МАРТ в начале 2019 года.