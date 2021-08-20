Последнее обновление: 20.08.2021 09:28

Премьер Казахстана призвал к срочным мерам из-за цен на продовольствие

Беспрецедентный рост цен на продовольствие создает риски для государств-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

"В связи с высокой долей продовольственных цен в структуре инфляции наших стран, складывающаяся ситуация создает риски для устойчивости ЕАЭС и уровня благосостояния наших граждан. Такая динамика требует от нас срочных дополнительных совместных мер по обеспечению стабильности на рынке продовольствия", - сказал Мамин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что беспрецедентный рост цен на продовольствие является одним из наиболее значимых текущих глобальных вызовов. Так, по его словам, мировые индексы на продтовары находятся на рекордных за последние 10 лет значениях.



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