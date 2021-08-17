Белтелеком может нарваться на санкции Евросоюза вслед за Synesis

Государственная компания «Белтелеком» очень скоро может оказаться под санкциями Евросоюза, следует из проекта указа об изменениях в систему мониторинга общественной безопасности.

Как сообщил сегодня после совещания у Лукашенко замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич, согласно проекту единым оператором, который будет ответственен за проектирование, прокладку линий связи, установку камер, сбор видеопотока и анализ, выступит именно "Белтелеком".

Помимо Белтелекома под санкции попадет еще одна компания – разработчик программного обеспечения для этой системы.

«…в предложенном проекте указа предусмотрено, что система должна стать закрытой, что позволит минимизировать риски кибератак. С другой стороны, мы предусмотрели, что разработчиком программного обеспечения будет национальная IT-компания. Это дополнительный фактор обеспечения безопасности системы", - сказал Казакевич.

Он уточнил, что эту IT-компанию, согласно проекту указа, должен будет определить "Белтелеком" на основе конкурса.

"Но могу сказать, что такие компании в стране есть. Мы не просто позиционируем себя как IT-страна - мы сможем это обеспечить", - добавил замминистра, которого цитирует БелТА.

В настоящий момент оператором системы мониторинга общественной безопасности является компания «24х7 Паноптес» - дочка компании «Synesis», - которая обеспечивает обработку и хранение видеоданных с помощью облачной платформы интеллектуального видеонаблюдения и удалённого мониторинга общественной безопасности.

После того, как МВД и иные силовые структуры использовали (и используют до сих пор) систему мониторинга общественной безопасности и интеллектуальную платформу Kipod для распознавания участников протестных акций Евросоюз ввел санкции против Synesis и всех ее дочек.

Решение сменить частную Synesis на государственную обусловлено отнюдь не санкциями Запада. В первую очередь, это, по словам Казакевича, количество объектов, которые оборудованы системой видеонаблюдения.

"К сожалению, оно, мягко говоря, невелико. Главным образом это Минск, Минская область и Витебский амфитеатр. То есть охват республиканский мы пока не обеспечиваем", - признал замминистра.

Стоит напомнить, белорусская дочка «Synesis» стала оператором на основе выигранного в 2017 году тендера, согласно которому должна была подключить 360 000 видеокамер до конца 2023 года.

«Начиная с 2017 года мы отмечаем крайне низкий уровень, темпы развития системы, а также ее функционал», - также говорит чиновник.

Второй момент, о котором Казакевич уже не говорит, сводится к тому, что услуги Белтелекома будут куда дешевле. И третий, о котором замминистра говорит, но как-то очень своеобразно.

"Лукашенко поставил четкие задачи … чтобы финансирование работы республиканской системы мониторинга общественной безопасности было возложено не только на бюджет. Это как раз пример государственно-частного партнерства, который нам поручено проработать", - заявил Казакевич.

Интересен именно тот факт, что до настоящего момента никакого бюджетного финансирования и не было, а предусмотрено оно именно проектом указа. Кроме того, Белтелеком – государственное предприятие, а потому не совсем понятно, о каком государственно-частном партнерстве говорит Казакевич.

Впрочем, важным в этой истории остается непосредственно то, как и для чего власти будут использовать эту систему.

"… интеллектуальные способности самой системы… Система должна стать продвинутой и умнее и не только идентифицировать лица или транспортные средства, но и отвечать заявленным параметрам. Пользователи системы не только органы внутренних дел, но еще и МЧС, КГБ, СБП, органы пограничной охраны и так далее", - сказал Казакевич.

«Пользователи», постоянные. Не с санкции прокурора, а 24/7 за всеми по своему усмотрению… За это Евросоюз и ввел санкции против Synesis. На очереди Белтелеком и выбранная им IT-компания – разработчик новой интеллектуальной платформы по распознаванию противников режима.