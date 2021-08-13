Литовские железные дороги закончили полугодие с убытком в 2,7 млн. евро

Консолидированная выручка государственной компании Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") в январе-июне 2021 года составила 205,3 млн евро, что на 0,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (206,1 млн евро).

Согласно сообщению на сайте группы, чистый убыток за первое полугодие достиг 2,7 млн евро (рост в 13,5 раза), передает Интерфакс.

"Все компании группы переживают период неопределенности - как из-за геополитической напряженности в отношениях с Беларусью, так и из-за последствий пандемии коронавируса. Однако наши компании демонстрируют стойкость и способность адаптироваться, мы смогли сохранить объемы грузоперевозок, несмотря на перебои в транспортировке азотных удобрений или нефти из Беларуси. Это положительный знак", - заявил гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

Потерю белорусских грузов компания компенсировала внутренними и интермодальными перевозками.

Грузовая LTG Cargo в первом полугодии перевезла 24 млн тонн - на 1% меньше, чем годом ранее (24,3 млн тонн), выручка составил 176,7 млн евро (снижение на 3%).

Пассажирская транспортная компания LTG Link в январе-июне увеличила перевозки на 2% - до 1,64 млн человек. Доходы увеличились на 21% - до 23,7 млн евро.

LTG Infra, управляющая железнодорожной инфраструктурой, получила 98,2 млн евро доходов (снижение на 2%).

"По литовской железнодорожной сети курсировало немного меньше поездов: показатель загруженности, измеряющий количество и вес поездов, был на 4% ниже (13,8 млрд тонн на км), что отражает несколько меньший объем грузовых и пассажирских перевозок", - отмечается в пресс-релизе.

"Крупнейшая железнодорожная группа в странах Балтии понесла убыток в первом полугодии. Однако рост грузовых перевозок летом и увеличение пассажиропотока, а также исторически более высокие доходы во втором полугодии позволяют предположить, что в этом году удастся избежать более значительных убытков", - говорится в сообщении.

В январе-июне этого года инвестиции LTG Group составили 65,1 млн евро.

"В ближайшее время компания проведет оценку всего портфеля проектов с учетом тенденции уменьшения объемов белорусских грузоперевозок. Но основные проекты продолжаются - LTG Infra реализует проект электрификации на участке Вильнюс-Клайпеда, LTG Link объявила тендер на закупку новых электропоездов, а LTG Cargo уже начала регулярные перевозки между Западной Европой и Литвой", - уточняется в сообщении.

В минувшем году Lietuvos gelezinkeliai реализовала стратегически важную программу разделения деятельности по грузоперевозкам, пассажирским перевозкам и управлению инфраструктурой между дочерними предприятиями. В июле они были переименованы, что завершило программу трансформации группы.

В группу также входят Вильнюсское локомотиворемонтное депо, Центр железнодорожного строительства и другие дочерние предприятия.