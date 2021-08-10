БКК прочит рост цен на калийные удобрения из-за санкций США

Санкции США в отношении ОАО "Беларуськалий" приведут к снижению доступности калийных удобрений на мировом рынке и росту цен на них.

Такой комментарий Белорусской калийной компании публикует Интерфакс-Запад.

"На данный момент сложно оценить степень последствий от введённых санкций. Но однозначно можно сказать, что они приведут к росту цен на калий и снижению его доступности на мировом рынке", - цитирует агентство пресс-службу БКК.

"Мы детально изучаем принятые решения. БКК приложит все усилия для выполнения своих обязательств перед партнёрами в рамках действующего правового поля", - также сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 августа США объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия" с отсрочкой на 120 дней.