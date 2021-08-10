Последнее обновление: 10.08.2021 09:41

ЕАБР указывает на замедление экономики Беларуси

Рост белорусской экономики в I полугодии 2021 года достиг 3,3% в годовом выражении, однако месячная динамика в мае-июне замедлилась. Об этом говорится в очередном макрообзоре ЕАБР.

Согласно расчетам банка, ВВП Беларуси увеличился примерно на 3,8% в июне после роста около 5,3% в мае и более 7% в апреле. В случае очистки данных от сезонных колебаний рост ВВП в мае и июне оценивается около 0%.

«Динамика ВВП может указывать на завершение периода восстановления белорусской экономики после спада прошлого года. Это в том числе проявляется в ослаблении роста промышленности, которая стала драйвером роста экономики в начале года благодаря усилению внешнего спроса», - говорится в обзоре.

Во второй половине года ЕАБР прогнозирует замедление роста белорусской экономики.

«Импульс для экспорта ослабнет в условиях стабилизации внешнего спроса и усиления внешнеэкономического давления на экономику Беларуси. На внутренний спрос продолжат влиять высокая неопределенность, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования», - отмечается в обзоре.

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