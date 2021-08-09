Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 454 674 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 августа 2021 года выросло до 454 674 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3541 человек.

Выздоровели и выписаны 448 752 (+532) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3541 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 742 человека (6,35% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 438 123 (+11 682) теста на коронавирус.