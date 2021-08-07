Последнее обновление: 07.08.2021 10:02

Nestlé обещает сократить рекламный бюджет на белорусском ТВ

Компания Nestlé существенно уменьшит объемы своей рекламы на белорусских государственных телеканалах, сообщает DW со ссылкой на письмо компании.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Беларуси и, естественно, регулярно проверяем нашу рекламную политику и корпоративную коммуникацию. В результате этих регулярных проверок мы уже значительно сократили рекламный бюджет для Беларуси", - сообщила 6 августа пресс-служба швейцарской компании.

Ранее, свое присутствие в эфире белорусского зомбоящика швейцарская Nestlé объяснила так: "Отсутствие альтернативных каналов и широкий ассортимент нашей продукции привели к заметному присутствию брендов Nestlé на национальных телеканалах страны".

К этим брендам относятся, в частности, Nescafé и Nespresso (кофе), KitKat (шоколад), Lion Cereals (готовые завтраки), Maggi (заправки для супов и приправы), Purina (корма для домашних животных).

Впрочем, компания так и не предоставила какой-либо конкретики помимо фразы «значительно сократили рекламный бюджет».

На запрос DW откликнулся также немецкий производитель бытовой химии Henkel, известный такими брендами, как Persil (порошок и гели для стирки белья), Schwarzkopf (средства по уходу за волосами), "Момент" (клеи).

Старший менеджер пресс-службы штаб-квартиры в Дюссельдорфе Ханна Филиппс (Hanna Philipps) сообщила, что решения о размещении телевизионной рекламы принимаются не в головном офисе концерна, а "в филиалах на местах локальными маркетинговыми командами". Из этого следует, что ролики Henkel на белорусских госканалах оплачиваются из Москвы, где находится штаб-квартира ООО "Хенкель Рус", обслуживающего рынки России и стран СНГ. На просьбу DW подтвердить такой вывод руководитель отдела корпоративных коммуникаций Henkel в России, Беларуси и Казахстане Наталья Овакимян на момент публикации этой статьи не ответила.

Ханна Филиппс сообщила также, что поступающая на белорусский рынок продукция Henkel "производится главным образом в России и через внешнего дистрибьютора импортируется в Беларусь". Правда, Henkel с 2004 года представлен и в самой Беларуси, уточнила пресс-секретарь: "У нас там примерно 100 сотрудников и собственная производственная площадка".

Имеется в виду завод по выпуску строительных смесей Ceresit в Заславле под Минском. Для сравнения: в России у Henkel 11 заводов и около 2500 сотрудников. Так что можно исходить из того, что рекламная стратегия на белорусском рынке (по данным Ханны Филиппс, объемы продаж на нем "существенно ниже 1% глобальной выручки" концерна) и соответствующий бюджет формируются именно в Москве в российском представительстве немецкой компании.

DW направила также запросы крупной швейцарской компании Sandoz и двум немецким фирмам - средней по размерам Dr. Theiss Naturwaren и сравнительно небольшой Dolorgiet. Ни от одного из этих трех производителей медицинских препаратов, лекарственных и косметических средств, тоже активно рекламирующих свою продукцию на государственных белорусских телеканалах, на момент публикации ответ не поступил.



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