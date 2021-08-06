Последнее обновление: 06.08.2021 17:54

Iraqi Airways отменяет на неделю рейсы в Минск

Авиакомпания Iraqi Airways сообщила о приостановке на неделю доставку пассажиров в Беларусь, но продолжит перевозку пассажиров в обратном направлении – из Беларуси в Ирак.

"Обращаем внимание наших уважаемых пассажиров на приостановку на одну неделю рейсов, направляющихся в Минск, начиная с 5 августа 2021 года. При этом предстоящие рейсы в Ирак сохраняются", - говорится в сообщении авиакомпании.

Iraqi Airways не уточняет причины приостановки рейсов.

Об отмене авиарейса в Беларусь в пятницу, 6 августа, также сообщила авиакомпания Fly Baghdad.



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