Правозащитники назвали западные корпорации, финансирующие пропаганду Лукашенко

Два из трех рекламных роликов, транслируемых на государственном белорусском телевидении, сделаны в интересах крупных корпораций из Европы и США.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное немецко-швейцарской правозащитной организацией Libereco - Partnership for Human Rights, которая уже более десяти лет занимается защитой прав человека в Беларуси, передает DW.

Как отмечается в пресс-релизе правозащитников, распространенном в среду, 4 августа, эксперты организации в течение недели с 12 по 18 июля, наблюдали и оценивали рекламные блоки на трех государственных телеканалах: Беларусь 1, ОНТ и СТВ в вечерний прайм-тайм (с 19 до 22 часов).

Из 874 показанных рекламных роликов почти две трети (63%) пришлось на западные компании. Белорусским рекламодателям принадлежит около 25% рекламы. Остальные 12% разделили между собой компании из Индии, России и Турции. Рекламные ролики демонстрируются непосредственно до, после и во время политических программ и выпусков новостей, имеющих очевидный пропагандистский формат, указано в сообщении.

Среди западных корпораций лидируют американские концерны с общей долей 32%. Абсолютным лидером здесь является компания Procter & Gamble (США, 100 роликов). Далее идут Nestlé (Швейцария, 79), Mars (США, 44), Henkel (Германия, 43), Colgate-Palmolive (США, 37), Sandoz (Швейцария, 35), Coca-Cola (США, 35), PepsiCo (США, 33), Dr. Theiss Naturwaren (Германия, 32) и Mondelez International (29, США).

Также были показаны 82 рекламных ролика компаний Carlsberg (Дания), L'Oréal и Sanofi (обе Франции), Dolorgiet (Германия), GlaxoSmithKline (Великобритания), Śnieżka (Польша) и Gedeon Richter (Венгрия).

"Вот уже год режим Лукашенко терроризирует собственное население, даже последний PR-менеджер должен был это знать. То, что мировые бренды, такие как Procter & Gamble, Mars, Henkel, Coca-Cola или PepsiCo, по-прежнему и в значительной степени рекламируются пропагандистскими каналами диктатора, - это скандал. Компании, очевидно, заботятся только о своей прибыли, катастрофическое положение в области прав человека в Беларуси их совершенно не волнует", - уверен председатель немецкого отделения Libereco Марко Фибер.

Он обвинил западные корпорации в "моральном банкротстве".

Правозащитники напомнили статистику действий агрохунты за последние 12 месяцев: более 40 000 арестов, по крайней мере 1800 документированных сообщений о пытках и более 600 политических заключенных.

Libereco призвала все компании из ЕС, США, Швейцарии и Великобритании немедленно отказаться от показа рекламных роликов на белорусских государственных телеканалах и, таким образом, прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко.