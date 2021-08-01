Россия вводит пошлины на экспорт металлопродукции за пределы ЕАЭС

Россия вводит с 1 августа по 31 декабря 2021 года пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а так же продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза.

Пошлина распространяется на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. При этом предусматривается комбинированная пошлина, которая будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.

В зависимости от степени «передела» (переработки) черных металлов, для каждой категории продукции будет определена своя минимальная пошлина: для окатышей и иной продукции пошлина будет составлять не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката, арматуры - не менее 115 долларов за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки - не менее 133 доллара за тонну, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее 150 долларов за тонну. Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла: ставка пошлины на медь составит не менее 1 226 долларов за тонну, на никель - 2 321 доллар, на алюминий - 254 доллара, сообщает ТАСС.

Решение о введении экспортной пошлины на продукцию металлургии было согласовано в конце июня 2021 года на заседании правительства РФ. Как отмечал первый вице-премьер Андрей Белоусов, введение временной пошлины - это не наказание металлургических компаний, а меры по защите внутреннего рынка. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в свою очередь заявлял, что прибыль металлургической отрасли составила в первом квартале 2021 г. 570 млрд рублей, а по итогам года она может достигнуть от 2,1 трлн до 2,3 трлн рублей, что связано с увеличением экспорта металлов из РФ и ростом мировых цен.