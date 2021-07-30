Последнее обновление: 30.07.2021 13:23

Власти РБ повысили лимит директивного кредитования на 2021 год

Белорусские власти повысили лимит директивного (льготного) кредитования на 263,34 млн. рублей, следует из постановления Совмина РБ №437 от 28 июля 2021 года

Из указанной суммы часть льготных кредитных средств, а именно 131,67 млн. рублей, получит Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Причем льготный кредит предоставит Белгазпромбанк.

Первоначальный лимит нерыночного кредитования на 21 год был установлен на уровне 425 млн. рублей, но спустя полгода уже увеличен до 814,34 млн. рублей.

В 2020 году начальный лимит составил 740 млн. рублей, но к концу года вырос до 2,4 млрд. рублей.

Весной 2020 года на тот момент премьер РБ Сергей Румас заявил, что 20-й год станет последним годом директивного кредитования. При нынешнем премьере директивное кредитование запланировано по 2023-й год включительно.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование