Власти Беларуси ввели госрегулирование цен на грузовую и сельхозтехнику

В Беларуси вводится госрегулирование цен на грузовую, специальную и сельхозтехнику, следует из постановления Совмина РБ №434 от 28 июля 2021 года.

«Определить перечень продукции, производимой в Республике Беларусь, поставляемой в рамках реализации государственных программ, цены на которую регулируются Советом Министров Республики Беларусь...», - говорится в документе.

В утвержденный перечень продукции включены трактора, самосвалы, экскаваторы, автобусы, троллейбусы, комбайны и другая сельхозтехника, лесозаготовительная техника и легковые автомобили.

Регулирование цен сводится к ограничению прибыли, закладываемой в отпускные цены.

«Установить предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на продукцию, указанную в приложении, в размере 15 процентов», - сказано в документе.

В постановлении не указывается, на какой срок вводится госрегулирование цен.