Власти РБ вывели санаторий «Беларусь» в Литве из структуры токсичного УДП

Белорусские власти вывели расположенный в Друскининкае санаторий «Беларусь» из структуры Управления делами президента после того, как учреждение месяцы пустовало из-за санкций ЕС, введенных против УДП.

Согласно постановлению Совмина №398 от 13 июля 2021 года, санаторий «Беларусь» включен в структуру Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

«Центр выполняет функции учредителя в отношении общественного учреждения «Санаторий «Беларусь», Литовская Республика, г. Друскининкай, ул. Майронио, 2», - говорится в документе.

При этом сам центр имеет статус обычного государственного предприятия.

«Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, текущий (расчетный) и другие счета в банках, в том числе в иностранной валюте, печать и бланки с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием, иные необходимые для осуществления деятельности печати, штампы и бланки. Центр несет ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством», - также сказано в документе.

Как сообщалось, Swedbank в конце июня-начале июля разблокировал счета санатория, что позволило учреждению возобновить деятельность после полугодового простоя.

Мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас заявил BNS, что счета санатория разморожены после того, как из контролирующего его Управления по делам президента Беларуси ушел Виктор Шейман.

Однако, судя по всему, разблокировка счетов последовала после достигнутой договоренности о том, что власти выведут санаторий из структуры УДП.