МАРТ РБ с подачи Яндекса уличил Google в злоупотреблении своим доминирующим положением

МАРТ Беларуси установил факт нарушения антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильные устройства под управлением ОС Android, и готов выписать предписании компании Google LLC.

Свое антимонопольное расследование МАРТ проводил по заявлению ООО «Яндекс».

«По результатам анализа рынка антимонопольным органом установлено, что на данном рынке компания Google LLC занимает доминирующее положение со своим магазином приложений Google Play, который распространяется в том числе на территории Беларуси», - говорится в сообщении МАРТ РБ.

В ходе проведения антимонопольного расследования МАРТ установлено, что компания Google LLC предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства только при выполнении следующих условий:

- предустановка совместно с магазином приложений Google Play комплекта приложений Google Mobile Services, в том числе приложения Поиск Google (Google Search), интернет-браузер Google Chrome, электронная почта от Google (Gmail), карты Google (Google Maps), Youtube;

- размещение комплекта приложений Google Mobile Services на определенных компанией Google LLC местах на экранах смартфонов и планшетов;

- настройка на смартфонах и планшетах Поиска Google (Google Search) и Помощника Google (Google Assistant) в качестве приложений «по умолчанию» в обмен на вознаграждение от компании Google LLC;

- соблюдение запрета (в том числе в обмен на вознаграждение от компании Google LLC) на предустановку и (или) размещение на определенных местах на экране смартфонов или планшетов приложений, разработанных иными участниками рынка.

«Таким образом, компания Google LLC увязывает получение магазина приложений Google Play с обязательной предустановкой иных приложений, которые обеспечивают поиск информации, размещение рекламы и приносят доход компании Google LLC. При этом пользователи мобильных устройств, как правило, не изменяют предустановленные конфигурации и пользуются тем, что изначально установлено на мобильном устройстве», - отмечается в сообщении ведомства.

МАРТ РБ полагает, что указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска.

«Впоследствии данные практики могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, к ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android и препятствуют дальнейшему развитию рынка», - также сказано в сообщении.

Установленный МАРТ факт злоупотребления компанией Google LLC доминирующим положением является нарушением пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», подчеркивает МАРТ РБ.

«Признать наличие оснований для вынесения предписания и начала административного процесса, а также отсутствие оснований для совершения антимонопольным органом иных действий, направленных на устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в решении Комиссии МАРТ.