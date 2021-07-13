Цены на промтовары в Беларуси с начала года выросли на 9,1%

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в июне 2021 года выросли на 1,2% по сравнению с маем 2021 года, с начала года цены взлетели на 9,1%.

Как сообщает Белстат, цены на инвестиционные товары выросли соответственно на 1,6% и 8,3%, промежуточные товары – на 1,4% и 13,5%, потребительские товары – 0,4% и 3,7%.

Цены на сельхозпродукцию в июне снизились на 0,6% по сравнению с маем 2021 года, с начала года выросли на 7,4%. В растениеводстве цены к маю упали на 5,7%, но с начала года выросли на 5,8%, в животноводстве рост цен составил соответственно 0,8% и 7,8%.

Рост цен в строительстве в июне 2021 года по сравнению с маем составил 1,7%, с начала года – 6,8%, в том числе цены на строительно-монтажные работы выросли соответственно на 2,6% и 8,7% соответственно. Цены на машины и оборудование к маю выросли на 0,2%, с начала года - на 2,2%, прочие работы и затраты соответственно – 3,0% и плюс 6,2%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2021 года по сравнению с маем подорожали на 0,1%, с начала года выросли на 4,8%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июне 2021 года не изменились по отношению к маю, апрелю и марту, а с начала года выросли всего на 0,1%.