Последнее обновление: 08.07.2021 15:43

В Беларуси разрешены расчеты в валюте с грузоперевозчиками

Белорусские власти разрешили расчеты в иностранной валюте между юрлицами-резидентами за перевозку и экспедирование, а также транзит международных грузов.

Использование валюты в расчетах разрешено до 1 января 2025 года, следует из совместного постановления Совмина и Нацбанка РБ.

«…до 1 января 2025 г. разрешается использование иностранной валюты юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами при проведении расчетов с юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами, осуществляющими транспортную и (или) транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и (или) экспедирование грузов за пределы и из-за пределов Республики Беларусь, за пределами Республики Беларусь, при транзите через территорию Республики Беларусь», - говорится в документе

Постановление №392/7 вступает в силу с 9 июля 2021 года.



blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование