Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 419 330 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 июля 2021 года выросло до 419 330 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3164 человек.

Выздоровели и выписаны 412 128 (+1 144) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3164 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 118 человек (6,21% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 831 951 (+18 007) тест на коронавирус.