Последнее обновление: 02.07.2021 10:17

О введении глобального цифрового налога договорились 130 стран

Категории: ОЭСР Налоги

В переговорах о глобальном минимальном налоге для крупных корпораций достигнут прорыв: по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четверг, 2 июля, 130 стран, на долю которых приходится 90 процентов мировой экономики, договорились о том, что ставка такого налога будет составлять "не менее 15 процентов".

В начале июня страны G7 достигли соглашения о введении налога на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровой экономики в размере не менее 15 процентов. Теперь они хотят добиться его введения по всему миру, чтобы положить конец нечестной налоговой конкуренции между государствами. Министры финансов стран "большой двадцатки" обсудят этот вопрос на встрече в Венеции на следующей неделе, передает DW.

В некоторых странах существует сопротивление введению подобного налога. В частности, соглашение ОЭСР не подписали Ирландия и Венгрия. В Ирландии минимальная налоговая ставка составляет 12,5 процента, что привлекает в страну европейские филиалы американских технологических компаний, таких как Facebook, Google и Apple. Еще ниже номинальные ставки в Венгрии и Болгарии.



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