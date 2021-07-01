Компания Rolls Royce прекращает сотрудничество с БелАЗом

С 22 июня 2021 года один из основных поставщиков двигателей на БелАЗ — Rolls Royce Group - прекратил все операции с БелАЗом .

Компания подтвердила разрыв отношений с БелАЗом в письменном ответе (https://drive.google.com/file/d/10_P6dqKHFluODfeI5xHVKH2XdnOWZZAp/view?usp=sharing) Профессиональному союзу белорусов в Великобритании (PUBB), ранее подавшему жалобу в связи с нарушением прав человека и рабочих на заводе в Беларуси.

«Мы серьезно относимся ко всем обращением, поступающим на нашу линию Этики, и рассматриваем их в соответствии с нашими процедурами. По завершении нашего расследования Rolls-Royce приняла меры в соответствии со своим Кодексом поведения, корпоративными ценностями и юридическими обязательствами. На этом основании, а также согласно недавним санкциям ЕС, введенными в отношении БелАЗа, с 22 июня 2021 года Rolls-Royce прекратила все операции с БелАЗом и любыми клиентами, которыми полностью или частично владеет БелАЗ».