Последнее обновление: 01.07.2021 12:00

Власти Грузии после 7 месяцев отменили комендантский час

В Грузии прекратил действовать комендантский час, который был введен в ноябре 2020 года в целях борьбы с коронавирусом.

Решение об отмене комендантского часа и масочного режима на улице принял Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией при премьере Грузии.

Жители с 1 июля могут выходить из дома по ночам, но ношение масок в помещениях, в общественном транспорте и на остановках по-прежнему обязательно.

В Турции также отменен комендантский час по воскресеньям и ночным часам. Однако концертные залы и другие музыкальные заведения должны будут закрываться в полночь.

В Австрии, где уже ранее были открыты кафе и рестораны, теперь возобновить работу разрешается дискотекам и клубам. Необходимое условие для посещения - подтверждение вакцинации, отрицательный тест или выздоровления от ковида. В тех местах, где действуют эти правила, отменяется требование носит защитные маски. Также будут снимаются ограничения по числу посетителей розничных магазинов.



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