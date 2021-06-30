Нацбанк РБ внес технические поправки в порядок установления официального курса

Нацбанк РБ постановлением №176 от 22 июня 2021 года внес технические поправки в порядок установления официального курса, сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, с 1 января 2022 года изменяется дата вступления в силу официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.

«По отношению к ежедневно котируемым валютам, согласно новому порядку, официальные курсы будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов. По отношению к ежемесячно котируемым валютам официальные курсы белорусского рубля будут вступать в силу не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня следующего месяца и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов», - сообщает Нацбанк.

Кроме того, в связи с тем, что международными финансовыми организациями в настоящее время официально не определяются и, соответственно, нигде не публикуются перечни свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют, Национальный банк Республики Беларусь также прекращает установление и обновление соответствующих перечней.

Регулятор также решил включить армянский драм в список иностранных валют, официальные курсы белорусского рубля по отношению к которым устанавливаются ежедневно.