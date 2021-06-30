Bild сообщила о масштабной кибератаке РФ на банковскую систему Германии

По информации немецкой газеты Bild, Россия в последние дни совершила масштабную кибератаку на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии.

Соответствующую информацию издание получило из западных разведывательных источников, передает "Европейская правда".

По их данным, за атакой стояли поддерживаемые государством российские хакеры из группы "Fancy Bear". Федеральное управление по вопросам информационной безопасности (BSI) подтвердило Bild информацию о кибератаке в среду утром.

По словам источников, кибератака стала своеобразной местью за политику санкций против России и попыткой россиян предотвратить жесткие санкции против Беларуси и ее диктатора Александра Лукашенко.

Россия уже не первый раз атакует объекты немецкой инфраструктуры с помощью своих хакеров, подчиненных службе военной разведки ГРУ. Бундестаг несколько раз взламывали, а данные о политиках похищали.