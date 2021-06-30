Последнее обновление: 30.06.2021 11:34

Власти Гонконга выпустят гособлигации для пенсионеров с доходностью 3,5%

Власти Гонконга выпустят специальные гособлигации для местных жителей в возрасте от 60 лет с доходностью не менее 3,5% годовых.

Об этом сообщила в среду газета «Стэндард» со ссылкой на монетарные власти этого специального административного района Китая, передает ТАСС.

Финансовый продукт Silver Bonds будет доступен с 20 по 30 июля через отделения банков и брокерские компании. Он призван помочь пожилым людям справиться с инфляцией, обеспечить безопасные вложения в условиях нестабильности на рынке.

Всего таких ценных бумаг будет выпущено на сумму от 24 млрд до 30 млрд гонконгских долларов (от 3 до 3,9 млрд долларов США) со сроком погашения три года. Проценты будут выплачиваться держателям каждые шесть месяцев.

Ранее подобный финансовый продукт здесь выпускался лишь для людей от 65 лет. В этот раз возраст было решено понизить до 60 лет, что позволит расширить число инвесторов с 1,4 до 2 млн человек.



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