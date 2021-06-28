Последнее обновление: 28.06.2021 22:19

Власти РБ намерены завалить Россию калийными удобрениями

Белорусские власти из-за введенных ЕС санкций намерены перенаправить потоки калийных удобрений в том числе и на российский рынок, на которой до этого калийные удобрения попадали исключительно по черным схемам.

О таких калийных намерениях режима в эфире белорусского зомбоящика заявил вице-премьер РБ Александр Субботин, комментируя введенные ЕС секторальные санкции против калийной отрасли.

«Есть еще помимо Западного мира еще восток (?), есть Ближний восток, есть Китай, есть Российская Федерация. Конечно же, эти потоки будут направлены туда", - заявил Субботин.

Сами санкции против калийной отрасли он списал на борьбу за рынок.

«Как бы кто не говорил и какие бы декорации не ставил: демократия, права человека, благо нашего народа, хотя здесь не понятно, что за благо, когда ограничивают и запрещают. Но, как великие говорили, виной всему деньги. Поэтому, кто б что бы не говорил, всё упирается в борьбу за рынок. Мы значительную часть мирового рынка калийных удобрений держим за счет того, что у нас есть Белкалий», - сказал вице-премьер РБ.

Субботин либо не знает либо сознательно умолчал о том, что санкции не затрагивают основной поток калийного экспорта, что Беларусь еще 2 года может спокойно экспортировать калий через Клайпеду.

С уверенностью говоря о возможности поставок калия на российский рынок, Субботин забыл упомянуть о конкуренте в лице Дмитрия Мазепина и его Уралкалия, который не подвинется на этом рынке ради братской дружбы, а еще недавно анонсировал, что заморозит цены на калий для российских аграриев, что ударит по черному экспорту белорусских удобрений в Россию.

Теперь вброшенную в эфир калийную агитку, за которой не будет никаких телодвижений со стороны агрохунты, будут обсуждать и комментировать эксперты и участники рынка…



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