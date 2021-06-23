Олексин продал МТБанк владельцу центра Galileo

Близкий к Лукашенко белорусский бизнесмен Алексей Олексин продал МТБанк владельцу торгово-развлекательного центра Galileo Ромео Абдо.

Как сообщалось, Евросоюз ввел санкции против Алексея Олексина.

«Завершилась сделка по приобретению 100% акций холдинговой компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, которой принадлежит более 99% акций ЗАО «МТБанк». Покупателем выступила компания Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо, осуществляющего бизнес как в Беларуси, так и в странах Азии, Африки и Европы с приоритетами в секторах телекоммуникаций, информационных технологий и коммерческой недвижимости», - говорится в пресс-релизе МТБанка.

«В Беларуси Ромео Абдо является одним из основателей группы компаний BNK Estate, которая построила в Минске торгово-развлекательный центр Galileo, бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower. Решение о приобретении контрольного пакета в ЗАО «МТБанк» было принято с учетом инвестиционной привлекательности банка и опыта инвестиций в банковский сектор партнеров по бизнесу», - также сказано в сообщении.

«Партнеры по бизнесу Ромео Абдо ранее принимали участие в создании в Республике Беларусь Закрытого акционерного общества «Банк международной торговли и инвестиций» (ЗАО «Межторгбанк»). Впоследствии ЗАО «Межторгбанк» был приобретен консорциумом «Альфа-групп». В настоящее время партнеры бизнесмена являются совладельцами двух крупных банков Непала», - сообщает МТБанк.

Акции были приобретены у прежних бенефициарных собственников ЗАО «МТБанк» – компаний Энерго-Оил и Белнефтегаз, которые владели банком с 2015 года. В свою очередь, компаниями Энерго-Оил и Белнефтегаз владеют сыновья и супруга Олексина, передавшего свои доли членам семьи в декабре 2020 года на слухах о скором принятии очередного пакета санкций ЕС.