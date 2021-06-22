Последнее обновление: 22.06.2021 17:48

Власти ОАЭ готовы бесплатно вакцинировать туристов

В столице ОАЭ Абу-Даби туристам предлагают пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения SEHA.

Посетители с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, имеющие право на туристическую визу, в случае прибытия в ОАЭ через Абу-Даби могут забронировать бесплатную вакцину.

Владельцы документов о праве на жительство или въездных виз, срок действия которых истек, также имеют право на бесплатные прививки в Абу-Даби. Информация о том, можно ли туристам бесплатно привиться в других эмиратах, не уточняется.

По данным органов здравоохранения ОАЭ, в этом месяце почти 85% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины. В то же время не указывается, сколько человек получили две дозы.

SEHA в Абу-Даби предлагает вакцины китайского государственного производителя лекарств Sinopharm и Pfizer/BioNTech.



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