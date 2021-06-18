Последнее обновление: 18.06.2021 14:20

Власти Украины помогают бизнесу искать альтернативу белорусскому рынку

Министерство иностранных дел поможет украинскому бизнесу выйти на альтернативные рынки, если Беларусь примет необоснованные ограничительные меры.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел (CDTO) Дмитрий Сеник на заседании Комитета поддержки экспорта и инвестиций Киевской торгово-промышленной палаты в режиме видеосвязи, передает Укринформ.

В частности, при обсуждении практики применения необоснованных ограничений со стороны Беларуси он напомнил участникам совет министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для украинских компаний, которые страдают от белорусских санкций, сразу обращаться в МИД.

"Совместно с Министерством экономики Украины мы уже прилагаем усилия, чтобы найти нашим компаниям альтернативные рынки продажи их товаров", - сказал Сеник.

Дипломат уверил предпринимателей в полной поддержке со стороны МИД и призвал представителей бизнеса обращаться в Совет экспортеров и инвесторов при МИДе по вопросам поддержки выхода отечественных товаров и услуг на иностранные рынки, привлечения инвестиций в Украину и развития въездного туризма.

Как сообщалось, Совет министров Беларуси 26 мая принял постановление о введении режима индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Это, в частности, кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.



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