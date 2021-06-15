Нацбанк разрешил белорусскому Альфа-банку купить Франсабанк

Национальный банк Беларуси (НББ) разрешил белорусскому Альфа-банку купить Франсабанк - действующий в Беларуси банк с ливанским капиталом.

"Подтверждаем выдачу разрешение на покупку Альфа-банком акций Франсабанка", - сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на Нацбанк РБ.

В феврале этого года Нацбанк отказал Альфа-банку в разрешении на покупку Франсабанка, поскольку Альфа-банком не были соблюдены все необходимые требования для получения разрешения на осуществление этой сделки". При этом НББ был готов повторно рассмотреть обращение Альфа-банка.

ОАО "Франсабанк" (ранее банк "Золотой Талер") образовано в 1994 году. В ноябре 2008 года переименован во Франсабанк. Основными акционерами (99,9%) банка являются ливанские компании Fransabank S. А. L. и Fransa Holding S. A. L., которым принадлежат соответственно 93,17% и 6,81% акций банка. Активы банка на 1 апреля 2021 года составили Br167,7 млн.